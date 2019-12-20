2019-12-20T15:36:59+03:00
Общество

Тюменские студенты вынесли свои вещи на улицу. Они призывают к строительству общежития в логе

Прохожие заинтересовались необычной акцией
Вадим Бегун
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Тюменские студенты призывают к строительству общежития в логе. Фото - Студенческий совет Тюменской области.Тюменские студенты призывают к строительству общежития в логе. Фото - Студенческий совет Тюменской области.
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В Тюмени студенты воссоздали интерьер типичной общаги прямо на улице. Таким креативным способом они хотят привлечь внимание к проблеме нехватки мест в общежитиях.

Недалеко от одного из городских университетов ребята поставили кровать, письменный стол, постелили ковер и даже принесли гитару. Любой желающий мог проникнуться атмосферой существующего студенческого общежития, сделать фото, почитать и послушать музыку.

По информации организаторов акции, оценить их и поддержать стройку успели несколько десятков человек. Они «примеряли» на себя комнату старого типа и делали фото с хештегом #закампус.

Стоит отметить, что на сегодняшний день идею строительства кампуса поддержали более двух тысяч человек. Более подробно о строительстве можно узнать на сайте лучшийкампусземли.рф.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что студенты сразу нескольких вузов областного центра снялись в видеоролике, в котором выступили за строительство кампуса в логе реки Тюменки. По их мнению, там молодые люди смогут налаживать связи с учащимися других стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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