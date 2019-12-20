Для жителей Тюменской области оставят субсидии на оплату услуг по вывозу ТКО

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-20T15:31:26+03:00

На них могут рассчитывать многодетные семьи

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В 2020 году на территории Тюменской области продолжится предоставление мер социальной поддержки на оплату услуг по обращению с ТКО. На субсидии могут рассчитывать многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум.

Как пояснил в ходе пресс-конференции директор департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгений Карташков, мера соцподдержки предоставляется в размере 100% на каждого ребенка до достижения им 18 лет и 30% на каждого родителя.

– Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется гражданам, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи, – рассказал Евгений Карташков.

Он добавил, что с 1 января 2020 года платеж для жителей многоквартирных домов составит 136,01 рубля, для индивидуальных жилых – 116,63 рубля с человека на месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU