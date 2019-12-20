Постройка бани обернулась для тюменца уголовным делом

СЕГОДНЯ 14:43 2019-12-20T15:13:33+03:00

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В Голышмановском городском округе задержали подозреваемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Мужчина решил раздобыть материалы для строительства бани.

– Поступила информация, что в лесном массиве Голышмановского обнаружили место незаконной вырубки сосен. Ущерб лесному фонду составил более 39 тысяч рублей. Позже был задержан 37-летний житель округа, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Мужчина пояснил, что при строительстве бани ему не хватило нескольких бревен. Именно поэтому он поехал в лес и срубил семь сосен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU