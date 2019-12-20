Тюменских застройщиков вызвали на серьезный разговор в прокуратуру

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-20T14:58:17+03:00

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В Тюмени состоялось заседание рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства жилья. Застройщики рассказали о сроках сдачи своих объектов.

– Предметом обсуждения стали вопросы завершения строительства многоквартирных домов, возводимых АО «Сибстройсервис» в жилых комплексах «Плеханово 2.0», «Олимпия» и «Москва», домов АО «2МЕН Групп Девелопмент», а также девяти объектов комплексной застройки «Английский квартал» (застройщик ООО «Промстройкомплекс»), – пояснили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Кроме того, в ведомстве обсудили вопросы оформления необходимой документации и ввода в эксплуатацию построенных малоэтажек в районе совхоза «Плодовый», застройщиком которых является ООО «ЭкоДомПродакшн».

По информации прокуратуры, всем участникам, входящим в состав рабочей группы, первым заместителем прокурора области даны поручения с установленными сроками исполнения.

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ИСТОЧНИК KP.RU