2019-12-20T14:48:48+03:00
Экономика

В Тюменской области сохранят действующие тарифы на вывоз ТКО

Оплата услуги не поднимется даже на инфляционный процент
Мария Васильева
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В Тюменской области сохранят действующие тарифы на вывоз ТКО.В Тюменской области сохранят действующие тарифы на вывоз ТКО.Фото: Кира Санникова
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В Тюменской области тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) останется на прежнем уровне в 2020 году. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента тарифной и ценовой политики региона Евгений Карташков.

Так, с 1 января 2020 года платеж для жителей многоквартирных домов составит 136, 01 рубля, для индивидуальных жилых – 116, 63 рубля с человека на месяц.

- Несмотря на то, что большинство тарифов устанавливается на долгосрочный период, не менее трех лет, ежегодно проводится корректора данных, - пояснил Евгений Карташков.

По его словам, для регионального оператора – компании «ТЭО» - тариф на услугу обращения с ТКО установлен на период с 2019 по 2021 год. В него включены затраты на транспортировку отходов, их обработку на мусоросортировочном заводе и захоронение на полигонах.

Сюда также входят расходы на заключение и обслуживание договоров с потребителями и операторами по обращению с ТКО.

- Обоснованность тарифа подтвердили результаты проверки, проведенной Федеральной антимонопольной службой, - подчеркнул Евгений Карташков, добавив, что стоимость услуги для регоператора департамент тарифной политики и ценовой политики области утвердил 20 декабря 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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