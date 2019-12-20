Мнения тюменцев учитывают в работе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-12-20T17:46:22+03:00

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В Тюменской области взаимодействие с населением в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» происходит на всех уровнях и через разные каналы коммуникации. Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, в их числе: официальный интернет-ресурс проекта (bkdrf.ru), сообщества национального проекта в социальных сетях, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» и многие другие.

Система учёта общественного мнения при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» была представлена на площадке международной специализированной выставки «Дорога-2019». С начала 2019 года пользователи автомобильных дорог из 83 субъектов России оставили более 5,2 тысячи обращений. На 85% из них уже даны ответы, остальные находятся в работе. В числе обращений – отзывы через интернет-ресурс нацпроекта, сайт «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Почти 2,3 тысячи обращений – это конкретные запросы, которые граждане оставили в социальных сетях.

В конце сентябре на официальной странице национального проекта в Тюмени «Дороги Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте» запустили опрос на тему «Какие дороги нужно отремонтировать в следующем году?». Принять участие в голосовании могли свыше 3 тысяч человек – подписчиков паблика. В течение нескольких недель пользователи оставляли комментарии, большинство из которых касалось ремонта региональных дорог самых отдалённых уголков Тюменской области.

Все эти комментарии представят на общественное обсуждение при составлении плана ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU