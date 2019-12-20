2019-12-20T13:42:04+03:00
Происшествия

В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на «зебре»

ГИБДД ищет белую иномарку с черной крышей
Вадим Бегун
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В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на «зебре».В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на «зебре».Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени сегодня, 20 декабря, на пересечении улиц Ленина и Красина произошло ДТП. Автомобиль «Хендай IX 35» сбил мужчину, после чего покинул место происшествия.

– По словам очевидцев, пешехода сбила иномарка белого цвета с черной крышей. Номер автомобиля – 233, 74-й регион. По предварительной информации, под колеса машины попал пожилой мужчина. Он передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области.

К жителям региона обращаются с просьбой: если вы увидите этот автомобиль или знаете, где он может находиться, свяжитесь с автоинспекторами по телефону 8(3452) 29-12-10.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что сбитая в центре Тобольска мама двоих детей находится в искусственной коме. Дорожный инцидент произошел 18 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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