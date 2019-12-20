2019-12-20T17:59:57+03:00
Здоровье

В Тюменской области онкологические заболевания лечат при помощи уникальной методики

Борьба с ними входит в задачи одноимённого регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В областной клинической больнице № 1 внедряют уникальные технологии для лечения онкологических заболеваний. Борьба с раком входит в задачи одноимённого регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, к самому распространённому виду рака во всём мире относится рак лёгких и новые методики увеличивают шансы на успешный исход лечения.

К уникальным технологиям относится расширенная малоинвазивная медиастинальная лимфодиссекция через шейный доступ, или, проще говоря, операция VAMLA. Такие хирургические вмешательства при раке лёгкого и опухоли средостения выполняют только в пяти российских клиниках, в том числе и в тюменской ОКБ № 1.

Сегодня VAMLA – самая радикальная, но в то же время самая щадящая форма хирургического вмешательства. Суть операции заключается в том, что хирург через небольшой разрез на шее удаляет новообразования и участок лимфатической системы, чтобы предотвратить распространение метастаз. Высокое качество операции достигается благодаря применению видеооборудования, а благодаря малоинвазивному способу травма от операции и болевой синдром гораздо ниже. Пациенты максимально быстро возвращаются к обычной жизни. Таких в ОКБ № 1 уже более 50 человек.

Проведение VAMLA стало возможным благодаря профессиональному развитию специалистов отделения торакальной хирургии, наличию высокотехнологичного видеооборудования и высококлассной анестезиолого-реаниматологической службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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