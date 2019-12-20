В Тобольске открылся детский технопарк «Кванториум»

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-20T13:21:08+03:00

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В Тобольске в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» открылся детский технопарк «Кванториум», в котором будут обучаться свыше 1 тысячи детей. По словам директора департамента спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрия Грамотина, проект был реализован в короткий срок.

- Учреждение дополнительного образования нового типа открылось в Тобольске спустя год после принятия решения. Это стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области и компании СИБУР. Сегодня у тобольских детей появилась возможность заниматься по современным программам дополнительного образования, получать новые знания и навыки по направлениям, востребованным в экономике родного города и Тюменской области, - отметил Дмитрий Грамотин.

«Кванториум» расположился на двух этажах здания Дома детского творчества. Ребят здесь обучают по направлениям: «Промробо», IT, VR/AR, «Нано», «Промдизайн», «Аэро» и «Хайтек». Здесь же появился музей науки. В общей сложности для «Кванториума» закупили оборудования на 74 миллиона рублей.

- После прохождения образовательных программ, ключевым моментом является реализация и создание собственных проектов. А также продвижение проектов в реальный сектор экономики. Многие технопарки кванториум в России идут по этому пути. Мы к этом тоже будем стремиться, - рассказал руководитель технопарка «Кванториум – Тобольск» Максим Вильцан.

ИСТОЧНИК KP.RU