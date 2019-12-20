2019-12-20T13:15:15+03:00
Звезды

«Надо испытать судьбу»: Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020»

Девушка занимается вокалом уже тринадцать лет
Вадим Бегун
Поделиться:
Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020». Фото - личная страничка Элен Овеян в "ВКонтакте".Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020». Фото - личная страничка Элен Овеян в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Двадцатилетняя Элен Овеян представит Тюменскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 2020». Первый тур пройдет в последний день этого года.

По информации регионального департамента общественных связей, девушка занимается вокалом с семи лет, танцует в стиле джаз-фанк, увлекается актерским мастерством. Она лауреат многих вокальных конкурсов различных уровней. В этом году проходила курсы Академии эстрады в Останкино. А вот в телевизионном музыкальном проекте участвует впервые.

– Решение стать конкурсантом приняла моя мама – она сказала, что надо испытать судьбу. Название песни, к сожалению, по условиям конкурса называть нельзя, она о любви, – рассказала вокалистка. Элен призывает тюменцев 31 декабря включить телеканал «Звезда», чтобы посмотреть ее выступление и проголосовать.

СПРАВКА "КП"

Конкурс «Новая звезда» - это музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов России. Вокалисты впервые соберутся на одной сцене. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение экспертов в области музыки определит двух победителей проекта. Председатель жюри конкурса – Максим Дунаевский.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской области
В Тюмени в конце 2020 года появится новый детский сад
В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на «зебре»
В Тобольске открылся детский технопарк «Кванториум»
«Надо испытать судьбу»: Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020»
В Тюменской области в 2020 году планируют создать филармонические центры
В Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалок
Сбитая в центре Тобольска мама двоих детей находится в искусственной коме
В Тобольске активно проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ
В Тюменской области подвели «культурные» итоги 2019 года
В Тюмени у женщины появился страх перед общественным транспортом после поездки на автобусе
Два школьника из Тюменской области стали победителями проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Работники тобольской автошколы месяцами не получали зарплату
В Тюмени пьяный наркоман устроил ДТП возле торгового центра на Широтной
В Тюменской области реализуется новый «сырный» инвестиционный проект
В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу
В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»
Тобольская областная больница № 3 подвела итоги работы в 2019 году
Принят закон о поддержке региональных инвестиционных проектов Тюменской области
Мясо, золото и шуба. Что тюменцы хотят найти под елочкой в новогоднюю ночь
Схватился рукой за оголенный провод: в Тюмени трехлетнего малыша ударило током
Инвестиционное агентство Тюменской области помогло предпринимателю расширить производство
В Тюменской области обсудили реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Тюменскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за течь в подвале
В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных
«Ой, мороз, мороз!» Резкое похолодание ждет тюменцев на следующей неделе
В тюменском медцентре внедрили уникальную систему поддержки принятия врачебных решений
В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания