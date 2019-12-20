«Надо испытать судьбу»: Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020»

СЕГОДНЯ 13:15 2019-12-20T13:15:15+03:00

Девушка занимается вокалом уже тринадцать лет

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Двадцатилетняя Элен Овеян представит Тюменскую область на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда 2020». Первый тур пройдет в последний день этого года.

По информации регионального департамента общественных связей, девушка занимается вокалом с семи лет, танцует в стиле джаз-фанк, увлекается актерским мастерством. Она лауреат многих вокальных конкурсов различных уровней. В этом году проходила курсы Академии эстрады в Останкино. А вот в телевизионном музыкальном проекте участвует впервые.

– Решение стать конкурсантом приняла моя мама – она сказала, что надо испытать судьбу. Название песни, к сожалению, по условиям конкурса называть нельзя, она о любви, – рассказала вокалистка. Элен призывает тюменцев 31 декабря включить телеканал «Звезда», чтобы посмотреть ее выступление и проголосовать.

СПРАВКА "КП"

Конкурс «Новая звезда» - это музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов России. Вокалисты впервые соберутся на одной сцене. Масштабное голосование телезрителей по всей России и мнение экспертов в области музыки определит двух победителей проекта. Председатель жюри конкурса – Максим Дунаевский.

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ИСТОЧНИК KP.RU