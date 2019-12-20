2019-12-20T14:30:12+03:00
Здоровье

Тюменские офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах

Необходимое оборудование для бескровного рассечения тканей закуплено в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазахТюменские офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазахФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Офтальмологи областной клинической больницы № 2 планируют внедрить более атравматичные методики выполнения разреза при операциях на глазах. Необходимое оборудование для бескровного рассечения тканей было получено в рамках регионального проекта по развитию детского здравоохранения и национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, бескровное рассечение тканей обсудили на I Международной конференции офтальмологов-страбизмологов, которая не так давно прошла в Москве. По словам заведующей детским офтальмологическим отделением ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» Надежды Ашихминой, такие технологии не только минимизируют кровопотерю, но и стимулируют регенерацию повреждённых тканей и останавливают воспалительные процессы.

Кстати, о симпозиуме. Впервые за последние 40 лет в России на уникальной площадке собрались лучшие офтальмологи из 29 стран, включая Бельгию, Великобританию, США, Грецию, Италию, Турцию, Сингапур, Тайвань и другие. На симпозиуме представили новые технологии в диагностике и лечении глазодвигательной патологии. Тюменские врачи в ежедневной работе используют практически все из них и идут в ногу со временем.

Отметим, что ежегодно в детском офтальмологическом отделении ОКБ № 2 косоглазие оперируют около 200 маленьким жителям Тюменской области. Вместе с традиционными методиками хирургического лечения, врачи применяют самые современные микрохирургические технологии. Преимущества малотравматичного лечения – быстрое восстановление, комфорт уже в первые часы после операции. Ребёнок не испытывает боли и может практически сразу открывать глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Семь видов продукции тюменского завода будут поставлять во Вьетнам
В селе Казанское Тюменской области отремонтируют акушерское отделение областной больницы
В Тюменской области реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК»
Решать малому бизнесу: новый сервис от Райффайзенбанка
В Тобольске завершается строительство мусоросортировочного завода
Медучреждения Тюменской области обеспечивают высококвалифицированными кадрами
С 2020 года Тюменская область будет развивать экспорт услуг
Тюменские студенты вынесли свои вещи на улицу. Они призывают к строительству общежития в логе
Нацпроект «Культура»: в 2019 году в Богандинском открылся культурно-досуговый центр
Для жителей Тюменской области оставят субсидии на оплату услуг по вывозу ТКО
Постройка бани обернулась для тюменца уголовным делом
Крупных свалок не зафиксировано: в Тюменской области отметили положительные итоги реформы обращения с ТКО
В Тюменской области сохранят действующие тарифы на вывоз ТКО
Тюменских застройщиков вызвали на серьезный разговор в прокуратуру
Тюменские офтальмологи внедряют новые методики выполнения разреза при операциях на глазах
Два Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской области
В Тюмени в конце 2020 года появится новый детский сад
В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на зебре
В Тобольске открылся детский технопарк «Кванториум»
«Надо испытать судьбу»: Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда – 2020»
В Тюменской области в 2020 году планируют создать филармонические центры
В Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалок
Сбитая в центре Тобольска мама двоих детей находится в искусственной коме
В Тобольске активно проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ