В Тюменской области в 2020 году планируют создать филармонические центры

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-20T12:59:39+03:00

В регионе создают условия, чтобы сюда всегда было приезжать

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В муниципалитетах Тюменской области в 2020 году планируют создать филармонические центры. По словам генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Надежды Казначеевой, филармонический центр – это человек, который сможет организовать всю работу по встрече коллектива с учётом его райдера.

- Вы знаете, что музыканты по-особому относятся к своему сопровождению. Мы будем создавать условия, чтобы приезжать в Тюмень всегда радостно, - рассказала Надежда Казначеева.

Сейчас департамент культуры Тюменской области формирует реестр концертных залов всех муниципальных образований региона. Будет сформирована гастрольная программа, которая расскажет про все федеральные и областные гастроли.

Кроме того, в Ишиме, Заводоуковске и Тюмени с успехом стартовала программа «Виртуальные концертные залы». По словам гендиректора ТКТО, это программа востребована, а трансляции проходят при максимальном количестве слушателей. Такие залы в Тюменской области будут активно продвигать.

- Постановки тюменских артистов транслируют онлайн. Немалую аудиторию виртуальных зрителей собирают концерты Тюменского филармонического оркестра. Сегодня в Тюмени сформирована аудитория любителей классической академической музыки, которая регулярно приходит на концерты в филармонию, - подчеркнула Надежда Казначеева.

ИСТОЧНИК KP.RU