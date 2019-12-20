2019-12-20T12:51:22+03:00
Общество

В Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалок

Общая площадь убранного мусора – 68 гектаров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалокВ Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалокФото: pixabay.com
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С начала 2019 года в Тюменской области ликвидировали 325 свалок общей площадью около 68 гектаров, где было более 220 тысяч кубометров отходов. По словам директора регионального департамента недропользования и экологии Жанны Злобиной, мусорные полигоны размещались в Тюмени, Тобольске, Голышмановском городском округе и семи районах юга Тюменской области.

Сейчас на 124 свалках в Тюмени, Заводоуковском городском округе и в шести районах Тюменской области ведутся работы по их ликвидации. По мнению Злобиной, это высокий тем. Чуть более трёх тысяч свалок, зарегистрированных на 1 января 2019 года, ликвидируют в ближайшие три года.

Проект рекультивации с устройством дегазации свалки отходов около деревни Посохова в Тюменском районе уже разработан, получена государственная экспертиза. Заключение контракта планируется в начале 2020 года, после чего начнётся сам процесс рекультивации, рассчитанный до конца 2021 года. Кроме того, ведётся проектирование рекультивации земельного участка со свалкой на 9-м км Велижанского тракта.

- Предварительные изыскания уже провели, подана заявка на включение этого объекта в национальный проект "Экология" с привлечением на рекультивацию федеральных средств, - рассказала Жанна Злобина.

Она отметила, что по программе «Недропользование и охрана окружающей среды» проводятся мероприятия для организации весового контроля на всех 16-ти полигонах ТКО в Тюменской области. На их оснащение весами из бюджета выделено 16 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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