В Тобольске активно проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-20T13:03:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тобольской областной больнице № 3 в течение трёх лет проводятся скрининговые исследования по выявлению заболеваний желудочно-кишечного тракта. На скрининги направляют абсолютно всех пациентов 55–60 лет при прохождении диспансеризации, а также из кабинетов раннего выявления заболеваний. Такая программа реализуется в рамках регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение».

Чтобы выявить неполадки в работе ЖКТ, пациентов направляют на более углублённое обследование при помощи гастроскопии и колоноскопии. В диагностическом отделении работает анестезиолог, поэтому на время процедуры пациенты погружаются в состояние лёгкого сна и не чувствуют дискомфорта и боли. Например, в 2019 году в кабинетах раннего выявления заболеваний диагностировано 6 злокачественных новообразований и 28 предраковых патологий. В рамках скрининга обнаружено 14 злокачественных образований и 24 серьёзные патологии, которые могут привести к онкологии.

Сегодня колоноскопия является самым достоверным способом подтвердить или исключить любое заболевание кишечника. Каждый день в тобольской больнице проводят 6–8 скрининговых исследований, для которых раньше пациенту приходилось ехать в Тюмень. Новое оборудование стоимостью почти 1,5 млн рублей было закуплено за счёт областного бюджета.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что за восемь месяцев текущего года специалисты тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра провели более 20 тысяч онкоскринингов в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU