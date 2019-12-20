СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-20T14:56:34+03:00

Нацпроект «Культура»: в 2019 году в Богандинском открылся культурно-досуговый центр

Он разместился на площади более 320 квадратных метров

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В селе Богандинское Тюменского района в 2019 году открылся новый культурно-досуговый центр. Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, строительство центра осуществлялось в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Культурно-досуговый центр разместился на площади более 320 квадратных метров. Он включает в себя: концертный зал на сто мест, библиотеку и помещения для творческих занятий. Объект культур рассчитан на оказание услуг жителям всех возрастов, оснащён самым современным оборудованием и мебелью, которые необходимы для отличного досуга жителям всех возрастных категорий.

Культурная жизнь в Богандинском очень активная, поэтому новый центр местные жители ждали давно. Те, кто пришёл разделить это радостное событие, увидели творческие номера танцевальной группы «Конфетти», ансамбля казачьей песни «Багатица» и выступления театральных и вокальных коллективов. Также с долгожданным событием поздравить сельчан приехали артисты из соседних районов.

По словам жителей Богандинского, теперь у них появилась возможность реализовать таланты, посещать новые кружки и проводить свободное время в этом замечательном месте.

Отметим, что в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» ведётся капитальный ремонт районного Дворца культуры в селе Стрехнино Ишимского района. Началось строительство центра культурного развития в посёлке Московский Тюменского района со зрительным залом на 500 мест. В ближайшее время начнётся строительство аналогичного центра в Ишиме.

ИСТОЧНИК KP.RU