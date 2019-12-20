В Тюменской области подвели «культурные» итоги 2019 года

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-20T12:57:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Уходящий 2019 год стал особенным для всего театрального сообщества страны, в том числе и для Тюменской области. Регион принял участие в театральном марафоне, приняв эстафету от Ханты-Мансийского округа – Югры, а сейчас Тюмень передала «эстафетную палочку» Курганской области. По словам гендиректора Тюменского концертно-театрального объединения Надежды Казначеевой, не каждый театр может похвастаться таким количеством постановок в год, как театры Тюменской области.

– У Тобольского драматического театра имени Петра Ершова – 11 премьер, в Тюменском театре кукол – 10, Тюменский Большой драматический театр отличился аншлаговыми премьерами: «Испанская баллада», «Мертвые души», «Иванов», «Шукшин, мон амур» и другие, они потрясли, восхитили наших зрителей, – отметила Надежда Казначеева.

Особенно тепло, но, может быть, менее заметно прошли мероприятия, которые имеют особый контекст для старшего поколения. Например, 100-летие создания комсомола и 100-летний юбилей легендарного Бориса Щербины – выдающегося советского государственного и политического деятеля.

– История Тюменской области – это история освоения северных регионов Югры и Ямала, трудовой подвиг, который совершило еще советское поколение, и нужно было отметить это событие. Я тоже более 30 лет прожила на Севере, приехала туда молодым специалистом, я знаю особенности жизни в этом крае, – отметила Надежда Казначеева.

Что касается филармонии, то в этом году её отремонтировали, обновили планшет сцены, установили современные системы верхней механизации и поменяли вентиляцию. В обновлённой филармонии можно воплощать в жизнь самые смелые концертные сценарии и филармонические проекты. В следующем году перед Тюменской филармонией стоят масштабные задачи – гастроли, выступления в Мариинском театре и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU