В Тюмени у женщины появился страх перед общественным транспортом после поездки на автобусе

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-20T12:53:31+03:00

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В Тюмени рассмотрено исковое заявление от местной жительницы. Женщина просила взыскать с водителя автобуса компенсацию морального вреда. Дело в том, что она получила травмы в результате резкого движения транспорта.

– В тот день гражданка зашла в автобус и сразу отдала водителю карту для оплаты проезда. Тот резко нажал педаль газа, женщина упала в проход и сильно ударилась плечом и бедром. Мужчина не только не извинился, но и стал ругаться на нее, что она бегает по салону, – рассказали в пресс-службе Тюменского районного суда.

По словам горожанки, после случившегося у нее болело плече и бедро, ухудшился сон, а также появился страх перед общественным транспортом. Ответчик же заявил, что пассажирка сама виновата в падении, потому что не держалась за поручни.

В итоге суд все-таки решил взыскать с водителя автобуса в пользу пассажирки компенсацию морального вреда в сумме четыре тысячи рублей. Решение вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU