Два школьника из Тюменской области стали победителями проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-20T12:52:04+03:00

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Два школьника из Тюменской области стали победителями первой олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Шестиклассница Анастасия Майорова, ученица тюменской школы № 65, одержала победу в направлении «Виртуальный мир», а пятиклассник из Тобольска Егор Шурыгин, представлявший гимназию им. Н. Д. Лицмана, стал лучшим в номинации «Технологии для мира роботов».

По словам лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова, победители смогут попасть в финал олимпиады Кружкового движения для 8–11 классов, пройдя всего один отборочный этап. Победа в ней даёт 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Все победители юниорского трека получат приглашения на форум «Россия – страна возможностей», который пройдёт в 2020 году.

– Олимпиада Кружкового движения НТИ проходит пятый год, но мы впервые решили провести соревнования среди учеников 5–7 классов и попали в точку. Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект стартовал успешно, – отметил Дмитрий Земцов.

Всего заявки на участия в соревнованиях подали почти 23 тысячи школьников из 84 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU