2019-12-20T12:52:04+03:00
Общество

Два школьника из Тюменской области стали победителями проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Анастасия Майорова и Егор Шурыгин стали лучшими в двух номинациях
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Россия - страна возможностейФото: Россия - страна возможностей
Изменить размер текста:

Два школьника из Тюменской области стали победителями первой олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Junior, которая является одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Шестиклассница Анастасия Майорова, ученица тюменской школы № 65, одержала победу в направлении «Виртуальный мир», а пятиклассник из Тобольска Егор Шурыгин, представлявший гимназию им. Н. Д. Лицмана, стал лучшим в номинации «Технологии для мира роботов».

По словам лидера рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрия Земцова, победители смогут попасть в финал олимпиады Кружкового движения для 8–11 классов, пройдя всего один отборочный этап. Победа в ней даёт 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов. Все победители юниорского трека получат приглашения на форум «Россия – страна возможностей», который пройдёт в 2020 году.

– Олимпиада Кружкового движения НТИ проходит пятый год, но мы впервые решили провести соревнования среди учеников 5–7 классов и попали в точку. Темпы развития новых технологий ставят очень высокую планку требований к специалистам будущего, поэтому необходимо выявлять талантливых молодых людей и начинать работу с ними уже в средних классах школы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что проект стартовал успешно, – отметил Дмитрий Земцов.

Всего заявки на участия в соревнованиях подали почти 23 тысячи школьников из 84 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два Центра амбулаторной онкологической помощи открылись в Тюменской области
В Тюмени в конце 2020 года появится новый детский сад
В Тюмени автомобиль скрылся с места ДТП, сбив пенсионера на «зебре»
В Тобольске открылся детский технопарк «Кванториум»
«Надо испытать судьбу»: Элен Овеян представит Тюменскую область на конкурсе «Новая звезда 2020»
В Тюменской области в 2020 году планируют создать филармонические центры
В Тюменской области с начала 2019 года ликвидировали 325 несанкционированных свалок
Сбитая в центре Тобольска мама двоих детей находится в искусственной коме
В Тобольске активно проводятся скрининги по выявлению заболеваний ЖКТ
В Тюменской области подвели «культурные» итоги 2019 года
В Тюмени у женщины появился страх перед общественным транспортом после поездки на автобусе
Два школьника из Тюменской области стали победителями проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Работники тобольской автошколы месяцами не получали зарплату
В Тюмени пьяный наркоман устроил ДТП возле торгового центра на Широтной
В Тюменской области реализуется новый «сырный» инвестиционный проект
В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу
В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»
Тобольская областная больница № 3 подвела итоги работы в 2019 году
Принят закон о поддержке региональных инвестиционных проектов Тюменской области
Мясо, золото и шуба. Что тюменцы хотят найти под елочкой в новогоднюю ночь
Схватился рукой за оголенный провод: в Тюмени трехлетнего малыша ударило током
Инвестиционное агентство Тюменской области помогло предпринимателю расширить производство
В Тюменской области обсудили реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Тюменскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за течь в подвале
В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных
«Ой, мороз, мороз!» Резкое похолодание ждет тюменцев на следующей неделе
В тюменском медцентре внедрили уникальную систему поддержки принятия врачебных решений
В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания