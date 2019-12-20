2019-12-20T12:46:26+03:00
Общество

Работники тобольской автошколы месяцами не получали зарплату

В организации происходила смена руководства
Вадим Бегун
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Работники тобольской автошколы остались без зарплаты. Фото - УФССП по Тюменской области.Работники тобольской автошколы остались без зарплаты. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тобольске семь работников местной автошколы несколько месяцев просидели без заработной платы. Дело в том, что в организации в это время происходила смена руководства, поэтому выплаты с июля по сентябрь сотрудникам не перечислялись.

– Тоболяки обратились в суд, и судья обязал нового директора выплатить долг – 553 тысячи рублей. Однако он долго игнорировал решение, поэтому в отношении него пришлось применить ряд мер принудительного воздействия на должника. Так, ему запретили регистрировать транспортные средства, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что директору вручили и постановление об ограничении проведения расходных операций по кассе. Так как автошкола является «продаваемым» бизнесом, руководству пришлось заплатить всю сумму долга по зарплате, чтобы продолжить свое дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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