В Тюмени пьяный наркоман устроил ДТП возле торгового центра на Широтной

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-20T11:40:49+03:00

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В Тюмени 28-летний ранее судимый местный житель приговорен к реальному уголовному сроку за пьяную езду и приобретение наркотика. Мужчина попался с «закладкой» прямо на остановке областного центра, а месяцем ранее устроил небольшое ДТП.

– Вечером 26 сентября этого года тюменец на МАЗ на парковке возле торгового центра на улице Широтной поцарапал бампер «Киа». Сотрудники ДПС застали нарушителя в состоянии алкогольного опьянения. К тому же выяснилось, что ранее молодой человек был лишен водительских прав за нетрезвую езду, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Спустя месяц любитель пьяной езды на остановке подобрал «закладку» с наркотиком массой 0,7 грамма, что является крупным размером. Суд назначил подсудимому три года и три месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU