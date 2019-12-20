2019-12-20T11:05:19+03:00
Звезды

В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Виртуоз вновь завоёвывает сердца тюменцев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса МацуеваВ Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
Изменить размер текста:

В Тюменской области дан старт одному из самых значимых культурных событий региона – музыкальному фестивалю Дениса Мацуева. Первые зрители уже успели насладиться симфонической музыкой в исполнении виртуоза, впереди ещё два дня интересной программы.

Программа, прозвучавшая вчера, 19 декабря, - это настоящий подарок для истинных ценителей высокой классики. Денис Мацуев сыграл «Концерт №2 для фортепиано с оркестром» Франца Листа, «Концерт для виолончели, гитары и духовых» Фридриха Гульда, «Бурлеска» для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса и «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. По традиции идеальным аккомпанементом для солистов стал Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств России Евгений Шестаков.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в первом отделении в качестве солистов выступили Александр Канторов (фортепиано, Франция) и Анастасия Кобекина (виолончель). Во втором – солировал на фортепиано сам Денис Мацуев. Тюменские зрители особенно бурно встречали его аплодисментами и криками «Браво!», что доказывает факт, что маэстро давно любим нашими слушателями.

- Тюменцы – это мои родные люди, этот фестиваль – результат нашего большого совместного труда. Каждый раз для меня это встреча с дорогими людьми», – признался перед концертом маэстро, - говорит Денис Мацуев.

По завершению программы любители музыки долго не хотели отпускать музыканта и продолжали аплодисментами вызывать его «на бис».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени пьяный наркоман устроил ДТП возле торгового центра на Широтной
В Тюменской области реализуется новый «сырный» инвестиционный проект
В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева
Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу
В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»
Тобольская областная больница № 3 подвела итоги работы в 2019 году
Принят закон о поддержке региональных инвестиционных проектов Тюменской области
Мясо, золото и шуба. Что тюменцы хотят найти под елочкой в новогоднюю ночь
Схватился рукой за оголенный провод: в Тюмени трехлетнего малыша ударило током
Инвестиционное агентство Тюменской области помогло предпринимателю расширить производство
В Тюменской области обсудили реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»
Тюменскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за течь в подвале
В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных
«Ой, мороз, мороз!» Резкое похолодание ждет тюменцев на следующей неделе
В тюменском медцентре внедрили уникальную систему поддержки принятия врачебных решений
В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания