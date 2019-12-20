В Тюменской области стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-20T11:05:19+03:00

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В Тюменской области дан старт одному из самых значимых культурных событий региона – музыкальному фестивалю Дениса Мацуева. Первые зрители уже успели насладиться симфонической музыкой в исполнении виртуоза, впереди ещё два дня интересной программы.

Программа, прозвучавшая вчера, 19 декабря, - это настоящий подарок для истинных ценителей высокой классики. Денис Мацуев сыграл «Концерт №2 для фортепиано с оркестром» Франца Листа, «Концерт для виолончели, гитары и духовых» Фридриха Гульда, «Бурлеска» для фортепиано с оркестром Рихарда Штрауса и «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. По традиции идеальным аккомпанементом для солистов стал Тюменский филармонический оркестр под руководством главного дирижёра, заслуженного деятеля искусств России Евгений Шестаков.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, в первом отделении в качестве солистов выступили Александр Канторов (фортепиано, Франция) и Анастасия Кобекина (виолончель). Во втором – солировал на фортепиано сам Денис Мацуев. Тюменские зрители особенно бурно встречали его аплодисментами и криками «Браво!», что доказывает факт, что маэстро давно любим нашими слушателями.

- Тюменцы – это мои родные люди, этот фестиваль – результат нашего большого совместного труда. Каждый раз для меня это встреча с дорогими людьми», – признался перед концертом маэстро, - говорит Денис Мацуев.

По завершению программы любители музыки долго не хотели отпускать музыканта и продолжали аплодисментами вызывать его «на бис».

ИСТОЧНИК KP.RU