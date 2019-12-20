2019-12-20T11:28:19+03:00
Общество

В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»

Торжественное открытие состоится 24 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»В Ишиме откроется первый в области кадровый центр «Работа России»
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Первый в Тюменской области кадровый центр «Работа России» откроется в Ишиме 24 декабря, в рамках регионального проекта «Поддержка занятости» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Как сообщили в департаменте труда и занятости Тюменской области, наш регион – один из шестнадцати пилотных субъектов РФ, где с 2019 года началась реализация проекта.

Региональный проект «Поддержка занятости» включает в себя мероприятия, которые направлены на развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений. К 2025 году на всей территории региона запланировано поэтапное обеспечение деятельности новой модели всех центров занятости населения как современных «кадровых центров». По результатам работы изменится внешний облик службы – она превратится в современный, комфортный, удобный кадровый центр. Изменятся и подходы в ее работе.

Служба будет не просто оказывать привычные всем отдельные услуги, а решать комплекс проблем в соответствии с жизненными ситуациями конкретных людей и бизнес-ситуациями конкретных работодателей по принципу «одного окна», на основании подходов клиентоориентированности и проактивности.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», центры занятости станут одним из экономических рычагов повышения производительности труда. В связи с этим будут выстраиваться партнёрские отношения с работодателями. Им будут оказывать помощь по вопросам обеспечения кадрами и развития кадрового потенциала – это одна из важнейших задач, которые возложены на службу занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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