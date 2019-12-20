2019-12-20T10:52:57+03:00
Общество

Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу

Сумма более десяти тысяч долларов должна быть задекларирована
Вадим Бегун
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Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу. Фото - Тюменская таможня.Тюменские таможенники рассказали, как правильно перевозить наличку через границу. Фото - Тюменская таможня.
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С начала года тюменские таможенники возбудили 9 административных дел за нарушение порядка перемещения налички через таможенную границу Евросоюза. Общая сумма незадекларированных денежных средств составила порядка двух с половиной миллионов рублей.

Так, в таможне напомнили, что самолетом без заполнения декларации можно провозить деньги или дорожные чеки в сумме до 10 тысяч долларов. При несоблюдении такого правила пассажира привлекут к административной ответственности. Таким образом, гражданина оштрафуют в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных средств.

– За контрабанду денег предусмотрена уголовная ответственность. «Перевозчику» могут ограничить свободу на срок до четырех лет. Также ему могут назначить принудительные работы на такой же срок, – сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

В ведомстве также напомнили, что с 4 февраля следующего года один человек может провезти через границу свыше ста тысяч долларов одновременно. Ему необходимо будет подать пассажирскую таможенную декларацию, чтобы подтвердить происхождение этих средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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