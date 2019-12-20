Тобольская областная больница № 3 подвела итоги работы в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-20T10:51:24+03:00

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К единой информационной системе тобольской областной больницы № 3 в 2019 году подключили пять ФАПов, детский кабинет в Прииртышской врачебной амбулатории и Байкаловская участковая больница. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в онлайн-режиме фельдшеры медучреждений отслеживают лечение пациента: назначения врача, обследования, анализы и динамику выздоровления. Кроме того, организовано телемедицинское взаимодействие при оказании медицинской помощи пациентам.

Вместе с комплексным центром социального обслуживания населения Тобольского района налажена работа по обслуживанию и доставке пациентов старше 65 лет в Тобольск. Дополнительные исследования и скрининги в диагностическом отделении ОБ № 3 прошли более 260 человек. Для профилактики алкоголизма и наркомании организованы выезды нарколога и психолога областного наркодиспансера в девяти сельских поселений с охватом более полутысячи человек.

Чтобы сформировать ответственное отношение к здоровью, сотрудники отделения профилактики ОБ № 3 на базе ФАПов пяти сельских поселений вместе с волонтёрами Тобольского медколледжа провели всероссийскую акцию «#ДоброВСело». Работу своего сердца проверили 350 сельских жителей. Они же измерили уровень сахара и холестерина в крови, прошли специализированный осмотр, который направлен на предупреждение онкозаболеваний, и получили консультацию врача.

В 2019 году в Тобольском районе сотрудники ОБ № 3 провели более 380 акций, направленных на профилактику гриппа и ОРВИ, инфекционных, сердечно-сосудистых, онкозаболеваний, клещевого энцефалита, туберкулёза и других.

ИСТОЧНИК KP.RU