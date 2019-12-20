Принят закон о поддержке региональных инвестиционных проектов Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-20T10:45:21+03:00

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С 2020 года предприниматели, которые реализуют инвестиционные проекты с объёмом капитальных вложений (собственных и привлечённых средств на реализацию проекта) от 50 млн рублей, могут приобрести статус участников региональных инвестпроектов и получить налоговые льготы, предусмотренные для участников региональных инвестиционных проектов. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, закон «О предоставлении налоговых льгот участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в Тюменской области» приняла Тюменская областная дума.

Объем капитальных вложений, которые определяют сумму финансирования регионального инвестпроекта, в соответствии с инвестиционной декларацией не может быть менее:

– 50 млн рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий трех лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов;

– 500 миллионов рублей при условии осуществления капитальных вложений в срок, не превышающий пяти лет со дня включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

Отметим, что региональным инвестиционным проектом признаётся инвестпроект, который реализуется единственным держателем и целью которого является производство товаров только на территории Тюменской области, без округов. Целями инвестпроектов не могут быть: добыча природного газа, газового конденсата, добыча, переработка нефти, транспортировка нефти, нефтепродуктов, газа или газового конденсата, производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов) и деятельность, по которой применяется нулевая ставка по налогу на прибыль.

ИСТОЧНИК KP.RU