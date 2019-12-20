Инвестиционное агентство Тюменской области помогло предпринимателю расширить производство

СЕГОДНЯ 09:37 2019-12-20T10:20:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Инвестиционный проект индивидуального предпринимателя по расширению цеха механической обработки изделий из металла и пластика находится на сопровождении фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, основными целями проекта являются пополнение станочного парка современным оборудованием для повышения конкурентоспособности предприятия, производительности труда, качества выпускаемой продукции с одновременным сокращением сроков выполнения заказов.

Отметим, что в 2018 году производственный парк пополнился современным токарным станком с числовым программным управлением. Запуск в работу и эксплуатация показали высокий потенциал данного типа оборудования, в связи с чем индивидуальный предприниматель решил продолжить движение в этом направлении и приобрести в лизинг дополнительный станок такой же марки.

Предпринимателю оказана государственная поддержка в форме предоставления субсидии на возмещению затрат на первоначальный взнос по договору лизинга.

Отметим, что цех по механической обработке изделий из металла, пластика индивидуального предпринимателя Чебыкина Н. А. зарегистрирован в октябре 2013 года. В наличии имеется широкий перечень оборудования для механической обработки изделий из металла и пластика по чертежам заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU