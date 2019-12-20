2019-12-20T10:15:20+03:00
Происшествия

Схватился рукой за оголенный провод: в Тюмени трехлетнего малыша ударило током

Это не единственный подобный случай
Вадим Бегун
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В Тюмени трехлетнего малыша ударило током.В Тюмени трехлетнего малыша ударило током.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени за ноябрь – декабрь два ребенка получили электротравму. К счастью, оба пострадавших остались живы.

Так, 15 ноября экстренная медицинская помощь понадобилась трехлетнему малышу. Вызывая скорую помощь, отец пострадавшего сообщил, что после удара током у сына на пальчике появились две точки. Оказалось, что ребенок схватил рукой воткнутый в розетку оголенный провод.

– Второй подобный случай произошел 5 декабря. Тогда пострадал 15-летний мальчик, который решил поменять дома лампочку в люстре. Стоит отметить, что дети не теряли сознание и получили изолированную электротравму: ожог возник только там, где прошла петля тока – через кисть, – рассказала пресс-секретарь станции скорой медицинской помощи Ирина Бердюгина.

В ведомстве отметили, что после получения травмы важны первые 20 секунд. В этот период обожженный участок кожи нужно погрузить в воду. Белок в тканях не успеет разрушиться, а значит, повреждения будут практически сведены к минимуму. Обезболивающие препараты не противопоказаны, если у ребенка нет на них аллергии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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