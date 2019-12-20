В Тюменской области обсудили реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-20T10:07:43+03:00

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Заседание рабочей группы по кадрам для цифровой экономики состоялось 17 декабря в пространстве «Точка кипения – Тюмень». В нём приняли участие представители департамента информатизации Тюменской области, департамента образования и науки Тюменской области, вузов, ссузов и представители тюменских компаний, заинтересованные в развитии кадрового потенциала ИТ-отрасли в регионе.

На заседании обсудили вопросы, касающиеся реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», прогноза потребности в ИТ-кадрах для экономики Тюменской области, предложения по мотивации компаний к обучению граждан ключевым цифровым компетенциям. Представители образовательных учреждений рассказали о планируемых мероприятий, которые развивают цифровые компетенции населения.

В итоге спикеры отметили необходимость пересмотра мероприятий, которые реализуются в регионе, с участием экспертов рабочей группы. Это необходимо для достижения показателей, установленных проектом «Кадры для цифровой экономики». Чтобы получить фактическую информацию о востребованности цифровых профессий, планируется взаимодействие с рекрутинговыми агентствами для анализа рынка труда.

Также эксперты отметили успешность проекта «Школа программирования». Запланированы мероприятия по расширению проекта с помощью заключения соглашений с рядом региональных компаний, в том числе для содействия трудоустройству её выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU