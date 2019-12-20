2019-12-20T10:05:05+03:00
Общество

В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных

Он будет принимать у себя нуждающихся в ночлеге, питании и тёплых вещах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомныхВ Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных
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В Тюмени открылся пункт обогрева для бездомных, который будет принимать у себя нуждающихся в ночлеге, питании и тёплых вещах. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, пункт появился на территории центра помощи «Милосердие». Торжественное открытие сопровождалось спектаклем, поставленным подопечными центра, молебном о бездомных и праздничным чаепитием.

24 декабря в отделении центра на Воронинских горках, 182/1 состоится праздничный концерт, посвящённый Новому году. Под руководством сотрудников центра для бездомных покажут спектакль под названием «Милости просим», всех гостей ждут подарки и чаепитие. Каждый желающий может оказать гуманитарную помощь, предоставить одежду, продукты питания и другое, обратившись к администраторам центра.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в Тюменской области продолжается самая добрая предновогодняя благотворительная акция «Новый год для всех!», которая организована областным геронтологическим центром и тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, неравнодушные тюменцы и коллективы организаций с радостью помогают исполнять заветные желания одиноких пожилых людей и дарят им подарки.

Более тридцати одиноких пожилых людей с начала декабря 2019 года уже получили от волонтёров ёлочные украшения, тёплые вещи, бытовые приборы и праздничные продуктовые наборы. Некоторые компании дарят постельное бельё, новую посуду, бытовую технику, предметы интерьера, а иногда делают в квартирах одиноких пенсионеров генеральную уборку. До конца года планируется совершить немало добрых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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