СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-20T10:01:07+03:00

Тюменскую УК могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за течь в подвале. Фото - госжилинспекция Тюменской области.

Никаких действий сотрудниками компании для устранения проблемы предпринято не было

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Собственница квартиры в доме № 29 на улице Ленина пожаловалась в Госжилинспекцию на пар, который постоянно идет из подвала. Кроме того, его входная группа находится в ненадлежащем состоянии.

По словам горожанки, обращение в управляющую организацию не принесло никаких результатов – сотрудники не желали шевелиться. Инспектор выехала на место и в присутствии представителя ООО «УК УютСервисБыт» провела осмотр.

– Специалист своими глазами увидела течь на трубопроводе и влагу в подвальном помещении. Однако стены подвала на момент приезда уже были приведены в порядок, – сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве отметили, что наличие воды в подвальном помещении недопустимо. До завершения официальных сроков проверки у управляющей организации есть возможность устранить выявленные нарушения. В случае если это не будет сделано, ей будет вынесено предписание. К тому же компанию ждет штраф до трехсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU