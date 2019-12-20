«Ой, мороз, мороз!» Резкое похолодание ждет тюменцев на следующей неделе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-20T09:51:40+03:00

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В Тюмени со следующей среды, 25 декабря, ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха опустится до минус тридцати градусов.

В предстоящие выходные, 21 и 22 декабря, в областном центре пойдет снег, и пока еще не будет так морозно – «всего» минус 7–10 градусов. В эти дни будет дуть северный ветер, 5–6 метров в секунду, с порывами до 10–12 метров в секунду.

Не прекратится снег и на следующей неделе. Осадки ожидаются в понедельник и вторник. В эти дни температура воздуха составит около семи градусов ниже нуля.

Начиная со среды, 25 декабря, в городе резко похолодает. Температура воздуха опустится до минус 21 градуса. В четверг станет еще морозней – до минус 28. Ночью ожидается до 30 градусов со знаком минус. Крепкий мороз будет властвовать и на следующих выходных.

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ИСТОЧНИК KP.RU