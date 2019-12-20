2019-12-20T08:32:33+03:00
Общество

В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания

Местный житель отказался от медосвидетельствования
Вадим Бегун
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В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания. Фото - очевидцы.В Тюмени мужчина пытался проглотить пакет с неизвестным веществом во время задержания. Фото - очевидцы.
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Накануне, 19 декабря, в Тюмени сотрудники ГИБДД задержали водителя, который вел себя неадекватно. Очевидцы рассказывают, что это произошло на улице Геологоразведчиков.

По словам местных жителей, автоинспекторы остановили автомобиль «Рено». На место также прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые задержали тюменца. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования и при обыске попытался проглотить пакетик с неизвестным веществом. Автоинспекторам удалось достать его изо рта нарушителя.

– Вещество передано на экспертизу, а в отношении мужчины составлен протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, – сообщили в управлении Госавтоинспекции по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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