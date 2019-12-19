Полицейские Тюмени запустили акцию «Бумеранг добра»

СЕГОДНЯ 20:44 2019-12-19T21:09:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года УМВД по городу Тюмени запускают благотворительную акцию «Бумеранг добра». Присоединиться к ней могут все желающие горожане.

– Не секрет, что в нашем городе проживает большое количество семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но если взрослые сами несут ответственность за свое положение, то их дети оказываются жертвами обстоятельств. И часто просто из-за нехватки внимания приобретают статус «трудный подросток», – отметили организаторы акции.

Полицейские призвали тюменцев принять участие в акции и собрать для детей небольшие подарки. Это могут быть сладкие наборы, игрушки, сувениры или сертификаты на ваши услуги. Неравнодушные горожане могут лично принять участие во вручении таких подарков, а также прислать их в отдел по делам несовершеннолетних УМВД по городу Тюмени.

– Необязательно покупать новые вещи! Нуждающиеся будут рады и тем вещам, которыми вы или ваши дети не пользуетесь, это могут быть санки, коньки, развивающие игрушки и многое другое, – добавили в УМВД по городу Тюмени.

КУДА ЗВОНИТЬ

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7919-943-35-49 у Наталья Черновой, инспектора отделения профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU