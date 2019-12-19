2019-12-19T21:05:56+03:00
Общество

Главная городская елка Тобольска откроется 23 декабря

С Новым годом горожан поздравит Конёк-Горбунок
Мария Васильева
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Фото пресс-службы администрации городаФото пресс-службы администрации города
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В Тобольске готовятся к открытию главной городской елки. В этом году новогоднее сооружение выполнено в стилистике сказки П. П. Ершова «Конёк-Горбунок», отметившей 185-летие.

Ледовый городок откроется в Тобольском кремле 23 декабря в 18.30. Жителей и гостей города ждут игры со Снегурочкой и Дедом Морозом, творческие номера лучших коллективов города, рассказали в мэрии. Не обойдется праздничное представление и без главного героя сказки Ершова – Конька-Горбунка.

Кроме того, на открытии ледового городка планируется наградить победителей муниципального конкурса новогоднего оформления «Зимняя сказка», а также будут подведены итоги городского конкурса снежных фигур «Тобольская сказка». Здесь же назовут и самого активного автора литературного мероприятия «Сказка, написанная целым городом».

В день открытие ледового городка тоболяки смогут покататься на горках, пройти снежный лабиринт и увидеть, как зажжется главная городская елка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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