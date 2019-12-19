2019-12-19T18:54:28+03:00
Экономика

Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублей

До 2024 года этот показатель должен составить около 24 млрд рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублейОбъём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублей
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Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг 5 млрд рублей, а до 2024 года этот показатель должен составить около 24 млрд рублей. По мнению губернатора региона Александра Моора, одно из важнейших условий для успешной реализации масштабных проектов – это своевременное развитие и модернизация энергетической инфраструктуры.

- Тюменские энергетики вносят весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона, развитие экономики и улучшение качества жизни жителей области. Уровень энергетической инфраструктуры может служить как драйвером экономического роста региона, так и его ограничителем, - отметил Александр Моор.

Энергетические компании, которые работают в регионе, совершенствуют энергетическую инфраструктуру с учётом темпов и перспектив развития экономики и социальной сферы. По мнению губернатора, без современной энергетической инфраструктуры в Тюменской области не удалось бы построить школы и детские сады и эффективно развивать промышленное производство.

- Эффективное взаимодействие с энергетиками и другими ресурсоснабжающими организациями позволяет значительно сократить сроки подключения к сетям. Это ещё один положительный момент, благодаря которому Тюменская область входит в число регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Это позволяет нам формировать долгосрочные планы не только для областной столицы, но и для всего региона, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублей
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