2019-12-19T18:30:55+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость

Рекомендации автомобилистам подготовил региональный Роспотребнадзор
Мария Васильева
Поделиться:
Фото pixabay.comФото pixabay.com
Изменить размер текста:

Автомобилистам Тюменской области следует внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. Свои рекомендации жителям региона подготовило региональное управление Роспотребнадзора.

- Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли, - напомнили в ведомстве.

Там добавили, что изопропиловый спирт разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, но при этом не токсичен для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт – вещество, обладающее слабым запахом, неотличимым от запаха этилового (пищевого) спирта, дешёвое и хорошо очищающее стёкла.

- При этом метиловый спирт, или метанол – это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую систему, зрительные нервы, сетчатку глаз, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Так, по итогам прошлого сезона, в результате контрольно – надзорных мероприятий, специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили ряд фальсифицированных стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола.

- В отношении продавцов и производителей приняты соответствующие меры административного наказания, а также меры реагирования по пресечению оборота несоответствующей продукции. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублей
Для тюменских школьников проходят патриотические «Уроки мужества»
Тюменцам рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость
В Тюменской области пресекают незаконный оборот древесины при помощи системы «ЛесЕГАИС»
Тюменская область – в числе лидеров по количеству участников отборочного этапа олимпиады «Я – профессионал»
В Тюменской области продолжается благотворительная акция «Новый год для всех!»
«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года
Нацпроект «Культура»: в Тюмени презентовали второй региональный VR-тур
Александр Моор: в 2020 году начнётся реставрация Спасской церкви в Тюмени
Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019 г.
Тюменских бомжей ждут в теплой палатке на улице Коммунистической
В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов