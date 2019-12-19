Тюменцам рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-19T18:30:55+03:00

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Автомобилистам Тюменской области следует внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости. Свои рекомендации жителям региона подготовило региональное управление Роспотребнадзора.

- Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли, - напомнили в ведомстве.

Там добавили, что изопропиловый спирт разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, но при этом не токсичен для человека.

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт – вещество, обладающее слабым запахом, неотличимым от запаха этилового (пищевого) спирта, дешёвое и хорошо очищающее стёкла.

- При этом метиловый спирт, или метанол – это сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую систему, зрительные нервы, сетчатку глаз, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Так, по итогам прошлого сезона, в результате контрольно – надзорных мероприятий, специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили ряд фальсифицированных стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола.

- В отношении продавцов и производителей приняты соответствующие меры административного наказания, а также меры реагирования по пресечению оборота несоответствующей продукции. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU