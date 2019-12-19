В Тюменской области пресекают незаконный оборот древесины при помощи системы «ЛесЕГАИС»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-19T18:20:18+03:00

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Пресечение незаконного оборота древесины с использованием системы «ЛесЕГАИС» - главная цель мероприятий, которые проводят в Тюменской области сотрудники лесного надзора и ГИБДД по Тюменской области. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, на тюменских трассах они досматривают лесовозы и другие большегрузные автомобили и проверяют сопроводительные документы на древесину.

Чтобы расширить возможности использования информационной системы, с сентября 2019 года на базе регионального пункта диспетчерского управления «Тюменской авиабазы» работает горячая линия «ЛесЕГАИС». Проверяя документы, сотрудники ГИБДД оперативно получают требуемую информацию по договорам на древесину. Система отображает номер, дату декларации и сведения о юридическом лице, которое осуществляет транспортировку.

- Транспортировка древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины и транспорта, которое является орудием совершения административного правонарушения. На юридических лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, также с конфискацией древесины и транспорта, - отметили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Отметим, что с начала 2019 года за нарушения правил перевозки древесины составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, 12 - рассмотрено, 8 лиц привлечено к административной ответственности. В общей сложности наложено штрафов на сумму 1,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU