Тюменская область – в числе лидеров по количеству участников отборочного этапа олимпиады «Я – профессионал»

СЕГОДНЯ 18:08 2019-12-19T18:08:29+03:00

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Почти 1,2 тысячи жителей Тюменской области приняли участие в отборочном онлайн-этапе олимпиады «Я – профессионал», что позволило региону войти в число лидеров по количеству участников отборочного этапа в стране. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, «Я – профессионал» - это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, в регионе активно поддерживают все профессиональные конкурсы, инициативы и перспективные проекты, связанные с образованием и развитием человеческого капитала.

- Это очень важное направление, так как в современном мире требования к навыкам и компетенциям динамично меняются. Развитие любого региона и страны в целом зависят от качества человеческого капитала. Студенты вузов Тюменской области показывают очень хорошие результаты на олимпиаде «Я – профессионал» и в других подобных проектах. Это еще раз подтверждает, что у нас талантливые и очень инициативные молодые люди, - подчеркнул глава региона.

Как отметил руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара, отборочный соревнования отборочного онлайн-этапа продлились 17 дней. За это время более тысячи студентов из вузов региона прошли задания по всем направлениям олимпиады.

– На этом этапе проверялись в основном теоретические знания, которые студентам дают в вузах. А уже совсем скоро ребят ждут задания, направленные на проверку прикладных навыков, - рассказала Валерия.

ИСТОЧНИК KP.RU