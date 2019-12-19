«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года

СЕГОДНЯ 17:37 2019-12-19T17:37:36+03:00

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Более 150 активных волонтёров и кураторов «серебряного» добровольческого движения Тюмени и юга Тюменской области собрал IV Региональный форум «серебряных» добровольцев. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в программе мероприятия были заявлены официальный, профессиональный, тимлидерский и мотивационный блоки. На панельной дискуссии лидеры общественных мнений обсудили с участниками перспективы развития и эффективные практики «серебряного» добровольчества.

На форуме прошло также награждение лучших волонтёров года и подведение итогов конкурса на лучший добровольческий отряд Областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев. В Тюмени им стал отряд профилактики, а ещё победу увезли волонтёры Омутинского района. По словам директора областного геронтологического центра, руководителя ресурсного центра, областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев Дмитрия Мостовщикова, ни один реализуемый проект невозможно представить без колоссальной помощи со стороны возрастных волонтёров.

- Спасибо каждому из Вас за вклад в наше общее дело! Желаем дальнейших побед и, конечно, огромного количества добрых дел, - отметил Дмитрий Мостовщиков.

Также в течение всего дня интерактивные тематические площадки, на которых гостям продемонстрировали опыт успешной реализации проектов «Инклюзивный театр «серебряных» добровольцев», «ГидыTMN 55+» и «Бабушкин Workout».

Отметим, мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU