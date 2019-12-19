2019-12-19T17:37:36+03:00
Общество

«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года

На IV Региональном форуме наградили лучших волонтёров года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года
Изменить размер текста:

Более 150 активных волонтёров и кураторов «серебряного» добровольческого движения Тюмени и юга Тюменской области собрал IV Региональный форум «серебряных» добровольцев. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в программе мероприятия были заявлены официальный, профессиональный, тимлидерский и мотивационный блоки. На панельной дискуссии лидеры общественных мнений обсудили с участниками перспективы развития и эффективные практики «серебряного» добровольчества.

На форуме прошло также награждение лучших волонтёров года и подведение итогов конкурса на лучший добровольческий отряд Областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев. В Тюмени им стал отряд профилактики, а ещё победу увезли волонтёры Омутинского района. По словам директора областного геронтологического центра, руководителя ресурсного центра, областной штаб-квартиры «серебряных» добровольцев Дмитрия Мостовщикова, ни один реализуемый проект невозможно представить без колоссальной помощи со стороны возрастных волонтёров.

- Спасибо каждому из Вас за вклад в наше общее дело! Желаем дальнейших побед и, конечно, огромного количества добрых дел, - отметил Дмитрий Мостовщиков.

Также в течение всего дня интерактивные тематические площадки, на которых гостям продемонстрировали опыт успешной реализации проектов «Инклюзивный театр «серебряных» добровольцев», «ГидыTMN 55+» и «Бабушкин Workout».

Отметим, мероприятие соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение», является одним из ведущих направлений развития активного долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объём инвестиций в энергетическую инфраструктуру Тюменской области в 2019 году достиг пяти миллиардов рублей
Для тюменских школьников проходят патриотические «Уроки мужества»
Тюменцам рассказали, как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость
В Тюменской области пресекают незаконный оборот древесины при помощи системы «ЛесЕГАИС»
Тюменская область – в числе лидеров по количеству участников отборочного этапа олимпиады «Я – профессионал»
В Тюменской области продолжается благотворительная акция «Новый год для всех!»
«Серебряные» добровольцы подвели итоги уходящего года
Нацпроект «Культура»: в Тюмени презентовали второй региональный VR-тур
Александр Моор: в 2020 году начнётся реставрация Спасской церкви в Тюмени
Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019 г.
Тюменских бомжей ждут в теплой палатке на улице Коммунистической
В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов