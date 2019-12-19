Нацпроект «Культура»: в Тюмени презентовали второй региональный VR-тур

СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-19T17:25:45+03:00

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В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова сегодня, 19 декабря, состоялась презентация второго регионального VR-тура, который реализуется в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Проводником в виртуальном путешествии выступил правнук повара Ивана Харитонова, который разделил трагическую участь императорской семьи, историк и писатель Пётр Мультатули.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, зрители погрузились в 1918 год и увидели ожившую историю последних дней жизни императорской семьи в доме сибирских губернаторов, который стал для них родным и близким почти на девять месяцев. В ближайшее время этот проект смогут ялуторовские и тобольские музеи.

Первым региональным VR-туром, разработанным в рамках регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура», стала «Дальняя Государева вотчина». Его презентация состоялась в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Тюменском музейно-просветительском объединении. При помощи цифровых технологий жители Тюмени, Тобольска и Ялуторовска совершили увлекательное путешествие по вехам истории Сибири, начиная с XVII века и до 1917 года. Как отметила генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова, эпоха IT-технологий, в которую мы живём, позволяет знакомиться с историей в ракурсе 360 градусов.

В съёмках контента представляемого VR-тура поучаствовали деятели культуры Тюменской области: Евгений Пономарев, Константин Антипин, Сергей Грязнов, Николай Макаренко, Лиана Токарева, Антон Нестеренко, главную роль исполняет Сергей Скобелев.

ИСТОЧНИК KP.RU