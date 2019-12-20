2019-12-20T05:00:57+03:00
Общество

Погода на 20 декабря в Тюмени: без солнца

Осадков в этот день не ожидается
Вадим Бегун
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Сегодня тюменцы не увидят солнца.Сегодня тюменцы не увидят солнца.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 20 декабря, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 13, днем она понизится на один градус. Вечером ожидается понижение температуры еще на один градус. В этот день будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в северо-восточный, 1-4 метра в секунду.

20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: «Амвросий праздники отбросил». Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе. Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило – метель в пути застанет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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