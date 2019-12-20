2019-12-20T05:41:04+03:00
Общество

На Тобольском тракте в Тюмени обесточат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На Тобольском тракте в Тюмени обесточат светофоры.На Тобольском тракте в Тюмени обесточат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.30 до 12.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц 50 лет Октября и Холодильной и в районе дома №38 по 50 лет Октября, с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Судоремонтной и Малиновского, Тобольского тракта и Судоремонтной, Тобольского тракта и Жуковского, а также в районе школы №48 по Тобольскому тракту.

Кроме того, обесточат светофоры и на пересечении Тобольского тракта и улицы Тимофея Чаркова, Тобольского тракта и Ушакова и в районе автосервисного центра по Тобольскому тракту. Это произойдет с 13.00 до 16.30.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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