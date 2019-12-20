Прокурор примет тюменцев, проживающих в аварийных домах

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-20T07:46:10+03:00

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В следующий вторник, 24 декабря, прокурор Ленинского округа Тюмени Алексей Андриянов и заместитель главы города Павел Перевалов проведут прием граждан, проживающих в аварийных домах. Встреча пройдет с 17.00 до 18.00.

– На приеме будут обсуждаться вопросы качества оказания коммунальных услуг. Все желающие могут прийти в управу Ленинского округа, которая расположена на улице Мельникайте, 74. В целях оптимизации процесса рекомендуем предварительно изложить доводы обращения в письменной форме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве заверили, что все поступившие заявления будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU