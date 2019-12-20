Тюменским мужчинам предлагают провериться перед Новым годом

СЕГОДНЯ 07:45 2019-12-20T08:10:42+03:00

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Во всех поликлиниках Тюмени в предстоящую субботу, 21 декабря, с 9.00 до 15.00 пройдет профилактическая акция «Доктор с вами», которая разработана специально для мужчин. Для сильной половины жителей города будут работать кабинеты раннего выявления заболеваний.

– Мужчины старше 40 лет могут сдать анализ крови на ПСА, пройти УЗИ органов малого таза, а также получить консультацию медицинского специалиста. Для участия не нужна предварительная запись, – сообщили в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

В ведомстве напомнили, что пациенты, которые обслуживаются в тюменской больнице «Водников» и АО «Здоровье», могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU