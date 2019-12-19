2019-12-19T16:10:28+03:00
Общество

Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
Поделиться:
Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

1. Сегодня ночью в Тобольске произошла страшная трагедия. Погибли два человека.

По сообщениям очевидцев, которые рассказали о произошедшем в местном паблике в социальных сетях, кровавая драма развернулась в шестом микрорайоне. Люди слышали стрельбу.

В Тобольске мужчина расстрелял семью. Фото - "Криминальный Тобольск".

В Тобольске мужчина расстрелял семью. Фото - "Криминальный Тобольск".

2. В Тюмени два дня назад в доме №58 по улице Пермякова произошел крупный пожар. Оказалось, что в квартире, где случилось возгорание, выращивали марихуану.

29-летний уроженец города Новый Уренгой - владелец квартиры в Тюмени - приспособил одну из комнат для выращивания наркотического вещества природного происхождения.

В Тюмени мужчина выращивал марихуану и устроил крупный пожар. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В Тюмени мужчина выращивал марихуану и устроил крупный пожар. Фото - УМВД по городу Тюмени.

3. В Тюмени посетительница кафе ножом угрожала шеф-повару. Она осталась недовольна кухней заведения.

В день преступления женщина ужинала в кафе и распивала алкогольные напитки. В разгар застолья местную жительницу возмутило приготовленное блюдо.

4. Сегодня в первом часу ночи в СНТ «Мелиоратор-1» произошел пожар. Полностью сгорел частный жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

Вызов по этому поводу поступил в 00.29. Когда на место происшествия – на Плодовую,16 – прибыли первые подразделения спасателей, огонь вовсю полыхал, охватив дом.

5. В Тюмени неизвестный спилил часть новогодней красавицы. Дерево находится у дома местной жительницы, которая высадила его и ухаживала.

«Кто-то, живущий на Войновке, ночью залез на елку и спилил верхушку дерева. Я ее садила, растила... Как только додумался? Веток и иголок тебе в новом году и по жизни!» – пишет в социальных сетях пост негодования Елена Борисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019
Тюменских бомжей ждут в теплой палатке на улице Коммунистической
В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стрелял из ружья тоболяк
Социальные предприниматели Югры «прокачали» свои предприятия
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
В Тюмени высокопоставленного железнодорожника осудили условно за взятки
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа – детский сад
Следователи рассказали подробности кровавой драмы в тобольском микрорайоне
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Онлайн-бухгалтерия теперь в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь – просвещеннее
Тюменские автомобилисты стоят в огромной пробке на улице 50 лет ВЛКСМ
Новый год без долгов. В Тюмени заработали мобильные офисы налоговой службы
МегаФон начал трансформацию розничной сети в Тюмени
В Тюменской области увеличится минимальное ежемесячное пособие по беременности
В Тобольске мужчина расстрелял пару из ружья и застрелился
На директора тюменской УК завели дело за темноту и холод на лестничных клетках
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до «большой земли» не только по зимнику
Прокуроры показали фото нарколаборатории, которую организовал тюменец
Тюменка устроила скандал в кафе и накинулась с ножом на шеф-повара
Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах