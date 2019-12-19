Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019

СЕГОДНЯ 16:10 2019-12-19T16:10:28+03:00

Изменить размер текста: A A

1. Сегодня ночью в Тобольске произошла страшная трагедия. Погибли два человека.

По сообщениям очевидцев, которые рассказали о произошедшем в местном паблике в социальных сетях, кровавая драма развернулась в шестом микрорайоне. Люди слышали стрельбу.

В Тобольске мужчина расстрелял семью. Фото - "Криминальный Тобольск".

2. В Тюмени два дня назад в доме №58 по улице Пермякова произошел крупный пожар. Оказалось, что в квартире, где случилось возгорание, выращивали марихуану.

29-летний уроженец города Новый Уренгой - владелец квартиры в Тюмени - приспособил одну из комнат для выращивания наркотического вещества природного происхождения.

В Тюмени мужчина выращивал марихуану и устроил крупный пожар. Фото - УМВД по городу Тюмени.

3. В Тюмени посетительница кафе ножом угрожала шеф-повару. Она осталась недовольна кухней заведения.

В день преступления женщина ужинала в кафе и распивала алкогольные напитки. В разгар застолья местную жительницу возмутило приготовленное блюдо.

4. Сегодня в первом часу ночи в СНТ «Мелиоратор-1» произошел пожар. Полностью сгорел частный жилой дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

Вызов по этому поводу поступил в 00.29. Когда на место происшествия – на Плодовую,16 – прибыли первые подразделения спасателей, огонь вовсю полыхал, охватив дом.

5. В Тюмени неизвестный спилил часть новогодней красавицы. Дерево находится у дома местной жительницы, которая высадила его и ухаживала.

«Кто-то, живущий на Войновке, ночью залез на елку и спилил верхушку дерева. Я ее садила, растила... Как только додумался? Веток и иголок тебе в новом году и по жизни!» – пишет в социальных сетях пост негодования Елена Борисова.

ИСТОЧНИК KP.RU