2019-12-19T15:07:49+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ расширяет продуктовую линейку и предлагает клиентам – физическим лицам новую программу на покупку автомобилей премиальных брендов.

Программа распространяется на автомобили следующих марок: Aston Martin, Audi, Aurus, Bentley, BMW, Chevrolet, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.

В рамках программы кредит можно получить как на новые, так и на автомобили с пробегом. Максимальная сумма кредита составляет 15 000 000 рублей для новых автомобилей и 13 000 000 рублей для автомобилей с пробегом. Минимальная сумма кредита на новые автомобили составляет 5 000 001 рублей, на автомобили с пробегом –3 000 001 рублей. Срок кредита составляет от 1 года до 5 лет.

Минимальный первоначальный взнос – 30% от стоимости автомобиля. При первоначальном взносе менее 50% от стоимости автомобиля или в случае, если заемщик не является зарплатным клиентом Банка УРАЛСИБ, необходимо предоставить в Банк документы, подтверждающие доход и занятость.

Процентные ставки по программе зависят от наличия договора страхования предмета залога или договора страхования жизни, оформляемые по желанию заемщика. Минимальная процентная ставка по программе составляет 9,5% годовых в рублях с оформлением договора страхования жизни и здоровья заемщика и договора страхования предмета залога.

Программа кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов предоставляется гражданам РФ в возрасте от 21 до 65 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Максимальная ставка по кредиту в рамках тарифного плана «Премиум» составляет 14,5%. Дополнительные возможные расходы: страховая премия по договору страхования жизни, страхования премия по договору страхования предмета залога.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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