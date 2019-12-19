В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-19T15:21:55+03:00

Тюменец выращивал в квартире марихуану и устроил пожар. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В настоящее время подозреваемый находится в больнице

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В Тюмени два дня назад, 17 декабря, в доме №58 по улице Пермякова произошел крупный пожар. Оказалось, что в квартире, где случилось возгорание, выращивали марихуану.

– По версии следствия, 29-летний уроженец города Новый Уренгой - владелец квартиры в Тюмени - приспособил одну из комнат для выращивания наркотического вещества природного происхождения, чтобы в дальнейшем его сбывать. Комната была обшита фольгой, в ней находились люминесцентные лампы, а также баллончики, с помощью которых подозреваемый разжигал угли, необходимые для процесса выращивания запрещенного препарата, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время подозреваемый госпитализирован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к сбыту наркотического вещества». В квартире нашли марихуану общим весом 150 граммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU