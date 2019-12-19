СЕГОДНЯ 14:56 2019-12-19T14:56:09+03:00

Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стрелял из ружья тоболяк. Фото: Ольга Крыльцова

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшей

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Тюменские врачи сообщили о состоянии женщины, в которую накануне, 18 декабря, вечером стрелял мужчина. Кровавая драма развернулась в одном из домов в шестом микрорайоне Тобольска.

– Вызов в скорую помощь Областной больницы №3 поступил в 21.30, бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 13 минут после вызова. Состояние пострадавшей крайне тяжелое, она госпитализирована в реанимацию с ранением головы, – рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

В ведомстве также заявили, что в настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь пациентке.

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ИСТОЧНИК KP.RU