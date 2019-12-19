Тюменских бомжей ждут в теплой палатке на улице Коммунистической

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-19T16:16:11+03:00

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В Тюмени людей без определенного места жительства ждет теплая палатка. Ее открыли сегодня, 19 декабря, в 16.00.

– Пункт обогрева для бездомных располагается на нашей территории на улице Коммунистической, 70. Второй сезон теплая палатка будет принимать всех, кто нуждается в ночлеге, горячем питании и теплой одежде, – рассказали в центре помощи «Милосердие».

По информации центра, на открытии был отслужен молебен о бездомных, всех гостей ждал горячий чай и сладости.

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ИСТОЧНИК KP.RU