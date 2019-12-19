2019-12-19T15:50:31+03:00
Экономика

В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма

Роботизированное хозяйство оборудуют на территории Кондинского района
Лидия Шумкова
Поделиться:
Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено. Фото с сайта администрации Кондинского районаСоглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено. Фото с сайта администрации Кондинского района
Изменить размер текста:

Югорский фермер Федор Чурилов получил субсидию на создание высокотехнологичного роботизированного животноводческого комплекса. Построить свою ферму предприниматель планирует на территории Кондинского района до декабря 2020 года. Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено с департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а строительство фермы начнется весной.

В настоящее время у аграрного предпринимателя уже есть производство, причем молочная продукция идет в магазины не только поселков района, но и соседнего Урая. Сегодня у Чурилова более 700 голов крупного рогатого скота, и часть коров скоро начнет обслуживать автоматика. Как уточнили в департаменте, мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого скота молочного направления, а планируемый объем производства молока – 780 тонн ежегодно.

Управлять комплексом Федору Чурилову помогут компьютеры, да и само хозяйство будет роботизировано. Два комплекса станут доить коров, причем процесс доения исключает человеческий и другие факторы, а также следить за порциями при кормлении, чтобы улучшить качество молока. Если животное приболело, робот сделает так, чтобы молоко «ушло» в отдельную емкость.

Общая стоимость проекта – около 128 миллионов рублей, существенную часть этой суммы покроет субсидия. Бизнесмену останется вложить лишь оставшиеся 20%. К слову, поддержка фермеров – одна из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровавая бойня, пожар из-за марихуаны и скандал в кафе: публикуем главные новости Тюмени 19 декабря 2019
Тюменских бомжей ждут в теплой палатке на улице Коммунистической
В Тюмени мужчина устроил крупный пожар, выращивая в квартире марихуану
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов
Врачи сообщили о состоянии женщины, в которую стрелял из ружья тоболяк
Социальные предприниматели Югры «прокачали» свои предприятия
В Югре отремонтировали помещения четырем организациям социального обслуживания
В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
В Тюмени высокопоставленного железнодорожника осудили условно за взятки
Два в одном: в Ханты-Мансийском районе скоро откроет двери школа – детский сад
Следователи рассказали подробности кровавой драмы в тобольском микрорайоне
Югорская больница получила новое оборудование для лечения онкобольных
Онлайн-бухгалтерия теперь в мобильном приложении для малого бизнеса Райффайзенбанка
«Спасти и сохранить»: Югра стала зеленее, а молодежь – просвещеннее
Тюменские автомобилисты стоят в огромной пробке на улице 50 лет ВЛКСМ
Новый год без долгов. В Тюмени заработали мобильные офисы налоговой службы
МегаФон начал трансформацию розничной сети в Тюмени
В Тюменской области увеличится минимальное ежемесячное пособие по беременности
В Тобольске мужчина расстрелял пару из ружья и застрелился
На директора тюменской УК завели дело за темноту и холод на лестничных клетках
Из удаленного поселка в Югре можно будет добраться до «большой земли» не только по зимнику
Прокуроры показали фото нарколаборатории, которую организовал тюменец
Тюменка устроила скандал в кафе и накинулась с ножом на шеф-повара
Врачи рассказали о состоянии выживших в ужасном пожаре на тюменских дачах