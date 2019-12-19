В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма
Югорский фермер Федор Чурилов получил субсидию на создание высокотехнологичного роботизированного животноводческого комплекса. Построить свою ферму предприниматель планирует на территории Кондинского района до декабря 2020 года. Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено с департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а строительство фермы начнется весной.
В настоящее время у аграрного предпринимателя уже есть производство, причем молочная продукция идет в магазины не только поселков района, но и соседнего Урая. Сегодня у Чурилова более 700 голов крупного рогатого скота, и часть коров скоро начнет обслуживать автоматика. Как уточнили в департаменте, мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого скота молочного направления, а планируемый объем производства молока – 780 тонн ежегодно.
Управлять комплексом Федору Чурилову помогут компьютеры, да и само хозяйство будет роботизировано. Два комплекса станут доить коров, причем процесс доения исключает человеческий и другие факторы, а также следить за порциями при кормлении, чтобы улучшить качество молока. Если животное приболело, робот сделает так, чтобы молоко «ушло» в отдельную емкость.
Общая стоимость проекта – около 128 миллионов рублей, существенную часть этой суммы покроет субсидия. Бизнесмену останется вложить лишь оставшиеся 20%. К слову, поддержка фермеров – одна из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».