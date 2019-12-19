В Югре появится вторая высокотехнологичная животноводческая ферма

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-19T15:50:31+03:00

Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено. Фото с сайта администрации Кондинского района

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Югорский фермер Федор Чурилов получил субсидию на создание высокотехнологичного роботизированного животноводческого комплекса. Построить свою ферму предприниматель планирует на территории Кондинского района до декабря 2020 года. Соглашение о предоставлении субсидии в размере почти 125 миллионов рублей уже заключено с департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а строительство фермы начнется весной.

В настоящее время у аграрного предпринимателя уже есть производство, причем молочная продукция идет в магазины не только поселков района, но и соседнего Урая. Сегодня у Чурилова более 700 голов крупного рогатого скота, и часть коров скоро начнет обслуживать автоматика. Как уточнили в департаменте, мощность комплекса составит 130 голов крупного рогатого скота молочного направления, а планируемый объем производства молока – 780 тонн ежегодно.

Управлять комплексом Федору Чурилову помогут компьютеры, да и само хозяйство будет роботизировано. Два комплекса станут доить коров, причем процесс доения исключает человеческий и другие факторы, а также следить за порциями при кормлении, чтобы улучшить качество молока. Если животное приболело, робот сделает так, чтобы молоко «ушло» в отдельную емкость.

Общая стоимость проекта – около 128 миллионов рублей, существенную часть этой суммы покроет субсидия. Бизнесмену останется вложить лишь оставшиеся 20%. К слову, поддержка фермеров – одна из задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».